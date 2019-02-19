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Сейчас подкуп избирателей начинается с 60 грн - МВД

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 февраля. УНН. Сейчас в Украине, согласно законодательству, сумма, с которой начинается подкуп избирателей, составляет около 60 грн. Об этом заявил на брифинге советник министра внутренних дел Иван Варченко, передает УНН.

"Закон устанавливает ограничения. Так, за подкуп граждан, за получение денег, есть санкция, в том числе для тех, кто получает деньги, и эта санкция может быть до двух лет ограничения свободы. А для тех, кто организует сети подкупа, соответственно, до 7 лет лишения свободы. Что касается суммы, у нас в Украине это около 60 грн ", - сказал Варченко.

Кроме того, отвечая на вопрос журналистов о том, считать гречку подкупом избирателей Варченко добавил, что "пока еще гречку нельзя".

Кроме того, он добавил, что правоохранители пока практически приостановили развертывание сетей по подкупу избирателей.

"Мы практически приостановили сейчас развертывания сетей по подкупу избирателей, которые заключались в том, чтобы собрать максимальное количество наблюдателей, агитаторов, и привлечь, обещая дополнительную финансовую вознаграждение, членов комиссий", - добавил он.

Как сообщал УНН, за сутки открыто 5 производств по нарушения избирательного законодательства .

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