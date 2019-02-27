В Киеве расследуют подкуп избирателей

"В полицию Киева поступило депутатское обращение, что на территории Святошинского района осуществляют подкуп избирателей. Гражданам предлагали заполнить анкету и подписать обязательство в поддержку одного из кандидатов на выборах президента. При выполнении таких действий людям предлагают вознаграждение в размере 1000 гривен", - говорится в сообщении.

Правоохранители проводят необходимые следственные действия для установления обстоятельств инцидента.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 160 УК Украины - подкуп избирателя, участника референдума. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до трех лет или лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного до трех лет.

Напомним, ГБР планирует вызвать на допрос народного депутата по делу о масштабном подкупе избирателей.

Как сообщал УНН, в Украине, сумма, с которой начинается подкуп избирателей, составляет около 60 грн.