ДБР планує викликати на допит нардепа Дубіля у справі підкупу виборців
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Державне бюро розслідувань (ДБР) планує завтра викликати на допит народного депутата Валерія Дубіля у справі щодо масштабного підкупу виборців. Про це заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"Я можу підтвердити, що Державне бюро розслідувань на завтра викликає на допит народного депутата Дубіля. Він не позбавлений депутатської недоторканості і може лише за власним бажанням прийти на цей допит", - зазначив генпрокурор.
За його словами, саме цей народний депутат, за наявними у ГПУ доказами, координував і здійснював оплату за роботу технологів, у тому числі з РФ, які організовували "сітку" для виборів, яка фінансувалася з-поза виборчого фонду.
При цьому, він додав, що йдеться про суми фінансування у "сотні й сотні мільйонів".
Нагадаємо, згідно з даними української розвідки, Росія планує витратити на заходи із втручання у вибори в Україні 300 млн доларів.