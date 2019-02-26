РФ планує витратити на втручання в українські вибори 300 млн доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Згідно з даними української розвідки, Росія планує витратити на заходи із втручання у вибори в Україні 300 млн доларів. Про це повідомила представник Президента у Верховній Раді Ірина Луценко журналістам в кулуарах парламенту, передає кореспондент УНН.
"Ми прекрасно знаємо, що Росія буде втручатися не тільки військово – через анексію Криму, через військову агресію, вона буде втручатися і гібридно – в українські вибори. Наша зовнішня розвідка сказала, що близько 300 млн доларів Росія збирається вкинути у вибори через фейки, через втручання, через підкупи, через створення якихось кризових ситуацій, через диверсійні групи, провокації, псевдомайдани", - зазначила нардеп.
За її словами, протидіяти цим загрозам мають правоохоронні органи, але тільки спираючись на докази, а не на голослівні заяви.
Нагадаємо, у Сумській області блокували спробу втручання спецслужб РФ у виборчий процес в Україні.
Силовики сьогодні проводять більше 30 обшуків у декількох регіонах України за ознаками створення злочинної організації, яка намагалась створити "виборчі піраміди" для впливу на волевиявлення українців.