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РФ планує витратити на втручання в українські вибори 300 млн доларів

РФ планує витратити на втручання в українські вибори 300 млн доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 лютого. УНН. Згідно з даними української розвідки, Росія планує витратити на заходи із втручання у вибори в Україні 300 млн доларів. Про це повідомила представник Президента у Верховній Раді Ірина Луценко журналістам в кулуарах парламенту, передає кореспондент УНН.

"Ми прекрасно знаємо, що Росія буде втручатися не тільки військово – через анексію Криму, через військову агресію, вона буде втручатися і гібридно – в українські вибори. Наша зовнішня розвідка сказала, що близько 300 млн доларів Росія збирається вкинути у вибори через фейки, через втручання, через підкупи, через створення якихось кризових ситуацій, через диверсійні групи, провокації, псевдомайдани", - зазначила нардеп.

За її словами, протидіяти цим загрозам мають правоохоронні органи, але тільки спираючись на докази, а не на голослівні заяви.

Нагадаємо, у Сумській області блокували спробу втручання спецслужб РФ у виборчий процес в Україні.

Силовики сьогодні проводять більше 30 обшуків у декількох регіонах України за ознаками створення злочинної організації, яка намагалась створити "виборчі піраміди" для впливу на волевиявлення українців.

Українські Національні Новини

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