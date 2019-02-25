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Спецслужби РФ через "ВКонтакте" намагалися вплинути на вибори в Україні

Спецслужби РФ через "ВКонтакте" намагалися вплинути на вибори в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 лютого. УНН. У Сумській області блокували спробу втручання спецслужб РФ у виборчий процес в Україні. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Служби безпеки України.

Так, оперативники спецслужби знайшли у соцмережі "ВКонтакте" фейковий обліковий запис "Роман Н", з використанням якого адмініструвалася антиукраїнська група "Сумы ‒ это Россия – Новороссия".

"Співробітники СБ України встановили, що цей акаунт був створений з протиправним використанням персональних та контактних даних жителя Сумщини без його відома. Авторизація сторінки здійснювалася з використанням ІР-адреси, що належить ОАО "Национальные кабельные сети" (м. Москва, Російська Федерація)", - сказано в повідомленні.

За даними спецслужби, з використанням фейкового акаунту в регіональних групах антиукраїнського спрямування систематично поширювалася викривлена та деструктивна інформація для негативного інформаційного впливу на правосвідомість користувачів українського сегменту інтернету напередодні та під час виборчого процесу.

Нагадаємо, спецслужби РФ намагались через Facebook та Twitter вплинути на виборчі процеси в Україні.

Як повідомляв УНН, у СБУ заявляли, що протидіятимуть втручанню російських спецслужб у вибори в Україні через використання месенджерів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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