СБУ протидіятиме втручанню російських спецслужб у вибори через месенджери

"Служба безпеки України в межах компетенції здійснює заходи з протидії спробам втручання спецслужб РФ у виборчі процеси в Україні. У разі отримання інформації про конкретні факти використання комунікативних можливостей соціально орієнтованих та загальнодоступних ресурсів мережі Інтернет, зокрема додатків для обміну миттєвими повідомленнями, вживатимуться відповідні визначені законодавством заходи, спрямовані на захист інформаційної безпеки нашої держави", - зазначили у спецслужбі.

Нагадаємо, у СБУ заявили про чергову спробу спецслужб РФ втрутитись у вибори. Куратори з РФ залучали мешканців Дніпропетровської області до поширення у соціальних мережах фейкових провокаційних матеріалів, які впливають на електоральні настрої населення.