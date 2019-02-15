У СБУ заявили про чергову спробу спецслужб РФ втрутитись у вибори

ukru
23 березня, 12:58 • 162155 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

22 березня, 15:05 • 414541 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 408810 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 395606 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

21 березня, 18:19 • 401942 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 297860 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 247116 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 480475 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 174973 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 412256 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
5.3 м/с
60 %
756 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
кремль збільшує виплати за підписання контракту із ЗС рф - ГУР

кремль збільшує виплати за підписання контракту із ЗС рф - ГУР

23 березня, 13:21 • 345631 перегляди
ЗСУ знищили роту забезпечення переправи окупантів у Дніпрянах на ТОТ Херсонщини - Генштаб

ЗСУ знищили роту забезпечення переправи окупантів у Дніпрянах на ТОТ Херсонщини - Генштаб

23 березня, 13:47 • 329522 перегляди
Роспропагандисти намагаються виправдати обстріли по Києву, звинувачуючи Україну в руйнуваннях - ЦПД РНБО

Роспропагандисти намагаються виправдати обстріли по Києву, звинувачуючи Україну в руйнуваннях - ЦПД РНБО

23 березня, 14:20 • 283979 перегляди
Спецпредставник США Віткофф висловив обережний оптимізм щодо переговорів про мир в Україні в Ер-Ріяді

Спецпредставник США Віткофф висловив обережний оптимізм щодо переговорів про мир в Україні в Ер-Ріяді

23 березня, 15:51 • 221831 перегляди
Зустріч української і американської команди в Саудівській Аравії розпочалася - Умєров

Зустріч української і американської команди в Саудівській Аравії розпочалася - Умєров

23 березня, 15:58 • 270950 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 399228 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 480475 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 412256 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 367188 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 316445 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 158304 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 155475 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 156530 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 151094 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 154835 перегляди
Актуальне
У СБУ заявили про чергову спробу спецслужб РФ втрутитись у вибори

У СБУ заявили про чергову спробу спецслужб РФ втрутитись у вибори

Київ • УНН

 • 7674 перегляди

КИЇВ. 15 лютого. УНН. У Дніпрі співробітники СБУ заблокувала чергові спроби російських спецслужб втрутитись у виборчий процес в Україні. Про це повідомляє прес-служба СБУ, передає УНН.

"Оперативники спецслужби задокументували, що куратори з РФ залучали мешканців Дніпропетровської області до поширення у соціальних мережах фейкових провокаційних матеріалів, які впливають на електоральні настрої населення", - йдеться у повідомленні.

Під час досудового розслідування співробітники СБУ виявили, що мешканець Дніпра розповсюджував у соцмережах інформацію із публічними закликами до зміни меж території та державного кордону України, а також інші деструктивні матеріали.

Під час проведення слідчих дій правоохоронці встановили, що зловмисник вів електронне листування з мешканцем російського міста Ростов-на-Дону, який ставив завдання із поширення фейкових новин щодо ситуації в Україні у політичній, релігійній та соціально-економічній сфері. Після початку виборчої кампанії громадянин РФ надавав виконавцю для поширення негативні матеріали про візити кандидатів на посаду президента України до населених пунктів області.

Співробітники СБУ з’ясували, що росіянин також через соцмережі підшукував мешканців України, які мають травматичну або пневматичну зброю із відповідними дозволами, для їх подальшого залучення до мітингів та масових заворушень напередодні та під час проведення виборів президента.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) ККУ, триває досудове розслідування.

Крім того слідчі СБУ оголосили підозри у скоєнні злочинів проти основ національної безпеки ще двом мешканцям області, яких російські спецслужби залучили до заходів із підготовки до втручання у хід проведення майбутніх виборів президента.

Нагадаємо, минулої доби поліцію сповістили про 49 виборчих порушень.

Як повідомляв УНН, в Україні викрили громадську організацію, що пропагувала ідеї "руського миру".

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$85,183.40
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,054.70
Ethereum
$1,994.98