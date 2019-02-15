У СБУ заявили про чергову спробу спецслужб РФ втрутитись у вибори

"Оперативники спецслужби задокументували, що куратори з РФ залучали мешканців Дніпропетровської області до поширення у соціальних мережах фейкових провокаційних матеріалів, які впливають на електоральні настрої населення", - йдеться у повідомленні.

Під час досудового розслідування співробітники СБУ виявили, що мешканець Дніпра розповсюджував у соцмережах інформацію із публічними закликами до зміни меж території та державного кордону України, а також інші деструктивні матеріали.

Під час проведення слідчих дій правоохоронці встановили, що зловмисник вів електронне листування з мешканцем російського міста Ростов-на-Дону, який ставив завдання із поширення фейкових новин щодо ситуації в Україні у політичній, релігійній та соціально-економічній сфері. Після початку виборчої кампанії громадянин РФ надавав виконавцю для поширення негативні матеріали про візити кандидатів на посаду президента України до населених пунктів області.

Співробітники СБУ з’ясували, що росіянин також через соцмережі підшукував мешканців України, які мають травматичну або пневматичну зброю із відповідними дозволами, для їх подальшого залучення до мітингів та масових заворушень напередодні та під час проведення виборів президента.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) ККУ, триває досудове розслідування.

Крім того слідчі СБУ оголосили підозри у скоєнні злочинів проти основ національної безпеки ще двом мешканцям області, яких російські спецслужби залучили до заходів із підготовки до втручання у хід проведення майбутніх виборів президента.

Нагадаємо, минулої доби поліцію сповістили про 49 виборчих порушень.

Як повідомляв УНН, в Україні викрили громадську організацію, що пропагувала ідеї "руського миру".