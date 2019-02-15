Минулої доби поліцію сповістили про 49 виборчих порушень

Наразі з 49 повідомлень про порушення, пов'язані з виборами, що надійшли 14 лютого, 3 підтверджено. За ними розпочато досудове розслідування.

Як повідомляв УНН, у місті Застава Чернівецької області невідомий по телефону пропонував місцевій мешканці за гроші сприяти пошуку осіб для голосування на виборах Президента України за окремого кандидата.

Упродовж 13 лютого поліція відкрила три кримінальні провадження за підкуп виборців та одне - за перешкоджання здійсненню виборчого права.