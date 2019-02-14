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За добу відкрито 3 кримінальні провадження за підкуп виборців

За добу відкрито 3 кримінальні провадження за підкуп виборців

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 лютого. УНН. За минулу добу, 13 лютого, Національна поліція України відкрила три кримінальні провадження за підкуп виборців та одне - за перешкоджання здійсненню виборчого права. Про це повідомляє департамент Національної поліції України, передає УНН.

"В Чернівецькій та Рівненській областях до поліції надійшли заяви від громадян щодо підкупу виборців. Відтак за даними фактами відкрито три кримінальні провадження за ч.2 ст.160 (Підкуп виборця, учасника референдуму) Кримінального кодексу", - йдеться у повідомленні.

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В Черкаській області звернення надійшло від народного депутата, щодо перешкоджання вільному здійсненню громадянами свого виборчого права. За даним фактом слідче відомство відкрило кримінальне провадження за ч.3 ст.157 (перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності офіційного спостерігача – ред.) Кримінального кодексу України.

У поліції додали, всього за минулу добу на території держави зареєстровано 57 повідомлень про події, пов’язані з виборами. А з початку передвиборчої кампанії – 1222 повідомлення.

З них за 52 фактами відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Зокрема, 31 кримінальне провадження стосується порушень виборчого законодавства, ще 21 кримінальне провадження, пов’язане із проведенням виборчої кампанії.
Також складено 303 адміністративні протоколи. Проводиться перевірка щодо 273 повідомлень.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія зареєструвала ще 90 офіційних спостерігачів від Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ на чергових виборах Президента України 31 березня.

Українські Національні Новини

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