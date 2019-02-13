ЦВК зареєструвала ще 90 спостерігачів від ОБСЄ на вибори президента

Таким чином, станом на 13 лютого ЦВК зареєструвала 226 офіційних спостерігачів від міжнародних організацій та іноземної держави (Німеччина), із них - 108 від БДІПЛ ОБСЄ.



Як повідомляв УНН, РФ має намір брати участь в спостереженні за президентськими виборами в Україні.



Нагадаємо, Верховна Рада заборонила росіянам бути спостерігачами на виборах в Україні.

Як повідомляв УНН, в ОБСЄ розчаровані недопуском росіян до спостереження за виборами в Україні.



В Україну на вибори Президента прибудуть 850 спостерігачів ОБСЄ.