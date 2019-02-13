ЦВК зареєструвала ще 90 спостерігачів від ОБСЄ на вибори президента
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого УНН. Центральна виборча комісія зареєструвала ще 90 офіційних спостерігачів від Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ на чергових виборах Президента України 31 березня, передає УНН.
Таким чином, станом на 13 лютого ЦВК зареєструвала 226 офіційних спостерігачів від міжнародних організацій та іноземної держави (Німеччина), із них - 108 від БДІПЛ ОБСЄ.
Як повідомляв УНН, РФ має намір брати участь в спостереженні за президентськими виборами в Україні.
Нагадаємо, Верховна Рада заборонила росіянам бути спостерігачами на виборах в Україні.
Як повідомляв УНН, в ОБСЄ розчаровані недопуском росіян до спостереження за виборами в Україні.
В Україну на вибори Президента прибудуть 850 спостерігачів ОБСЄ.