ЦИК зарегистрировала еще 90 наблюдателей от ОБСЕ на выборы президента
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля УНН. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще 90 официальных наблюдателей от Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ на очередных выборах Президента Украины 31 марта, передает УНН.
Таким образом, по состоянию на 13 февраля ЦИК зарегистрировала 226 официальных наблюдателей от международных организаций и иностранного государства (Германия), из них - 108 от БДИПЧ ОБСЕ.
Как сообщал УНН, РФ намерена участвовать в наблюдении за президентскими выборами в Украине .
Напомним, Верховная Рада запретила россиянам быть наблюдателями на выборах в Украине.
Как сообщал УНН, в ОБСЕ разочарованы недопуском россиян к наблюдению за выборами в Украине.
В Украине на выборах Президента прибудут 850 наблюдателей ОБСЕ.