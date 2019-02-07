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Рада заборонила росіянам бути спостерігачами на виборах в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 лютого. УНН. Верховна Рада підтримала проект закону щодо спостереження за виборчим процесом в Україні №9524. За відповідне рішення проголосували 232 народних депутатів, передає кореспондент УНН.

Законопроект пропонує встановити, що офіційним спостерігачем на виборах президента України, народних депутатів України та місцевих виборах не може бути: особа, яка є громадянином (підданим) держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом; особа, пропозиції щодо якої ініційовані або внесені державою, визнаною Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом.

При цьому, як зазначили автори законопроекту, за інформацією Служби зовнішньої розвідки України, Росія готує безпрецедентне втручання у вибори в Україні, передбачивши на роботи спецслужб РФ по втручанню у вибори в Україні близько 350 млн доларів США.

Нагадаємо, наприкінці січня Центральна виборча комісія звернулася до іноземних держав та міжнародних організацій щодо ретельного відбору під час ухвалення рішення про направлення офіційних спостерігачів на вибори в Україні, зважаючи на те, що РФ за законом визнано державою-агресором.

В Україну на вибори Президента прибудуть 850 спостерігачів ОБСЄ.

Дозвіл спостерігати за виборами вже отримали 59 громадських організацій.

Вибори президента України призначені на 31 березня 2019 року.

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