Рада запретила россиянам быть наблюдателями на выборах в Украине

Законопроект предлагает установить, что официальным наблюдателем на выборах президента Украины, народных депутатов Украины и местных выборах не может быть: лицо, являющееся гражданином (подданным) государства, признанного Верховной Радой Украины государством-агрессором или государством-оккупантом; лицо, предложения по которому инициированы или внесены государством, признанным Верховной Радой Украины государством-агрессором или государством-оккупантом.

При этом, как отметили авторы законопроекта, по информации Службы внешней разведки Украины, Россия готовит беспрецедентное вмешательство в выборы в Украине, предусмотрев на работы спецслужб РФ по вмешательству в выборы в Украине около 350 млн долларов США.

Напомним, в конце января Центральная избирательная комиссия обратилась к иностранным государствам и международным организациям тщательного отбора при принятии решения о направлении официальных наблюдателей на выборы в Украине, несмотря на то, что РФ по закону признана государством-агрессором.

В Украине на выборах Президента прибудут 850 наблюдателей ОБСЕ.

Разрешение наблюдать за выборами уже получили 59 общественных организаций.

Выборы президента Украины назначены на 31 марта 2019 года.