РФ має намір брати участь в спостереженні за президентськими виборами в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Російська Федерація має намір брати участь в міжнародному спостереженні за президентськими виборами в Україні. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт Міністерства закордонних справ РФ.
"Російські кандидатури до складу короткострокового компонента місії будуть належним чином спрямовані в БДІПЛ відповідно до отриманого запрошенням. Розраховуємо, що їм будуть надані всі необхідні умови для виконання функцій міжнародного спостереження", - йдеться в повідомленні.
У МЗС РФ відзначають, що 12 лютого їм надійшов циркулярний запит БДІПЛ ОБСЄ на відрядження короткострокових спостерігачів до складу міжнародної місії з моніторингу президентських виборів в Україні.
Нагадаємо, Верховна Рада заборонила росіянам бути спостерігачами на виборах в Україні.
Як повідомляв УНН, в ОБСЄ розчаровані недопуском росіян до спостереження за виборами в Україні.