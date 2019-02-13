РФ має намір брати участь в спостереженні за президентськими виборами в Україні

"Російські кандидатури до складу короткострокового компонента місії будуть належним чином спрямовані в БДІПЛ відповідно до отриманого запрошенням. Розраховуємо, що їм будуть надані всі необхідні умови для виконання функцій міжнародного спостереження", - йдеться в повідомленні.



У МЗС РФ відзначають, що 12 лютого їм надійшов циркулярний запит БДІПЛ ОБСЄ на відрядження короткострокових спостерігачів до складу міжнародної місії з моніторингу президентських виборів в Україні.



Нагадаємо, Верховна Рада заборонила росіянам бути спостерігачами на виборах в Україні.



Як повідомляв УНН, в ОБСЄ розчаровані недопуском росіян до спостереження за виборами в Україні.