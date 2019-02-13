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РФ намерена участвовать в наблюдении за президентскими выборами в Украине

РФ намерена участвовать в наблюдении за президентскими выборами в Украине

Киев  •  УНН

 • 9156 просмотра

КИЕВ. 13 февраля. УНН. Российская Федерация намерена участвовать в международном наблюдении за президентскими выборами в Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Министерства иностранных дел РФ.

"Российские кандидатуры в состав краткосрочного компонента миссии будут должным образом направлены в БДИПЧ в соответствии с полученным приглашением. Рассчитываем, что им будут предоставлены все необходимые условия для выполнения функций международного наблюдения", - говорится в сообщении.

В МИД РФ отмечают, что 12 февраля им поступил циркулярный запрос БДИПЧ ОБСЕ на командирование краткосрочных наблюдателей в состав международной миссии по мониторингу президентских выборов в Украине.

Напомним, Верховная Рада запретила россиянам быть наблюдателями на выборах в Украине. 

Как сообщал УНН, в ОБСЕ разочарованы недопуском россиян к наблюдению за выборами в Украине.

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