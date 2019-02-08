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В ОБСЕ разочарованы недопуском россиян к наблюдению за выборами в Украине

В ОБСЕ разочарованы недопуском россиян к наблюдению за выборами в Украине

Киев  •  УНН

 • 9942 просмотра

КИЕВ. 8 февраля. УНН. В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) выразили сожаление по поводу решения Украины не допустить участие граждан России в миссии наблюдения за выборами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Как сообщили в ОБСЕ, директор ее Бюро демократических институтов и прав человека (БДИПЧ), которое занимается наблюдением за выборами, Инчипйорк Соулрун Чистлатоухтир в письме в Министерство иностранных дел Украины также выразила глубокое разочарование тем, что парламент Украины принял закон, который утверждает такое ограничение.

По ее словам, "решение не дать возможности аккредитовать граждан одной из стран-участниц ОБСЕ беспрецедентное и противоречит обязательствам, которые взяли все страны-участницы, приглашать наблюдателей от всех стран-членов, которые могут пожелать наблюдать за избирательными процедурами в пределах, разрешенных законом".

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Она также подчеркнула, что наблюдатели, участвующие в миссиях БДИПЧ, представляют не свои страны, а всю ОБСЕ.

"Они обязаны соблюдать методологии наблюдения БДИПЧ и связанные строгим кодексом поведения наблюдателей за выборами, который, среди прочего, требует от них быть полностью беспристрастными и никоим образом не вмешиваться в избирательный процесс", - говорится в сообщении ОБСЕ о письме директора БДИПЧ.

Кроме того, она отметила, что включение в состав миссий наблюдателей от всех стран-участниц ОБСЕ, которые хотят принять участие в наблюдении за выборами, является определяющим принципом наблюдательного мандата БДИПЧ.

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Директор БДИПЧ призвала еще раз пересмотреть этот вопрос и заявила, что общие обязательства "устанавливают четкие стандарты отношения стран-участниц друг к другу и касаются без исключения каждой страны-участницы".

Она не стала упоминать об отношении к Украине со стороны России, которая с весны 2014 осуществляет против Украины гибридную агрессию и поэтому определена в украинском законодательстве как страна-агрессор и оккупант части территории Украины.

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Раньше 7 февраля Верховная Рада Украины приняла закон , дополняющий законы о выборах президента Украины о выборах народных депутатов Украины и о местных выборах предписанием, согласно которому "официальным наблюдателем от иностранных государств, международных организаций не может быть: 1) лицо, являющееся гражданином (подданным) государства, признанной Верховным Советом Украины государством-агрессором или государством-оккупантом; 2) лицо, предложения по которой инициировано или внесены государством, признанным Верховной Радой Украины государством-агрессором или государством-оккупантом ".

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