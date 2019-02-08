В ОБСЕ разочарованы недопуском россиян к наблюдению за выборами в Украине

КИЕВ. 8 февраля. УНН. В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) выразили сожаление по поводу решения Украины не допустить участие граждан России в миссии наблюдения за выборами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.