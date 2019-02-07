Росія планує поскаржитися ПА ОБСЄ на недопуск спостерігачів РФ в Україні

"Недопущення нехай навіть частини міжнародних спостерігачів (представники Росії входять до складу місії БДІПЛ ОБСЄ) ставить під сумнів відкритість і демократичність виборчого процесу на Україні. І делегація РФ має намір підняти це питання на найближчій сесії ПА ОБСЄ, яка пройде у Відні в кінці лютого. З інтересом чекатимемо реакцію", - сказав Слуцький.



Нагадаємо, раніше 7 лютого Верховна Рада підтримала проект закону зі спостереження за виборчим процесом в Україні №9524. Відповідний закон забороняє росіянам бути спостерігачами на виборах в Україні.