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Росія планує поскаржитися ПА ОБСЄ на недопуск спостерігачів РФ в Україні

Росія планує поскаржитися ПА ОБСЄ на недопуск спостерігачів РФ в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 лютого. УНН. Делегація РФ на сесії Парламентської асамблеї ОБСЄ має намір підняти питання про недопуск на вибори президента України російських спостерігачів у складі місії Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ. Про це в четвер заявив глава комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Леонід Слуцький, передає УНН з посиланням на ТАСС.

"Недопущення нехай навіть частини міжнародних спостерігачів (представники Росії входять до складу місії БДІПЛ ОБСЄ) ставить під сумнів відкритість і демократичність виборчого процесу на Україні. І делегація РФ має намір підняти це питання на найближчій сесії ПА ОБСЄ, яка пройде у Відні в кінці лютого. З інтересом чекатимемо реакцію", - сказав Слуцький.

Нагадаємо, раніше 7 лютого Верховна Рада підтримала проект закону зі спостереження за виборчим процесом в Україні №9524. Відповідний закон забороняє росіянам бути спостерігачами на виборах в Україні.

Українські Національні Новини

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