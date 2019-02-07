Россия планирует пожаловаться ПА ОБСЕ на недопуск наблюдателей РФ в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Делегация РФ на сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ намерена поднять вопрос о недопуске на выборы президента Украины российских наблюдателей в составе миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. Об этом в четверг заявил глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий, передаёт УНН со ссылкой на ТАСС.
"Недопуск пусть даже части международных наблюдателей (представители России входят в состав миссии БДИПЧ ОБСЕ) ставит под сомнение открытость и демократичность избирательного процесса на Украине. И делегация РФ намерена поднять этот вопрос на ближайшей сессии ПА ОБСЕ, которая пройдет в Вене в конце февраля. С интересом будем ждать реакцию", - сказал Слуцкий.
Напомним, ранее 7 февраля Верховная Рада поддержала проект закона по наблюдению за избирательным процессом в Украине №9524. Соответствующий закон запрещает россиянам быть наблюдателями на выборах в Украине.