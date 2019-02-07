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Волкер не поділяє позицію України про направлення спостерігачів РФ в ОБСЄ

Волкер не поділяє позицію України про направлення спостерігачів РФ в ОБСЄ

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 лютого. УНН. Спецпредставник США по Україні Курт Волкер впевнений, що в складі місії зі спостереження за виборами президента Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ можуть перебувати представники Російської Федерації. Про це він написав на життя без сторінці в Twitter, передає УНН.

"Україні потрібні спостерігачі БДІПЛ, щоб довести, що вона дотримується демократичних стандартів. В іншому випадку це дозволить людям ставити під сумнів вибори. Задовільно, якщо російські спостерігачі є її частиною, але під керівництвом БДІПЛ. Без ігор. Україна повинна бути впевнена в своїх демократичних інститутах", - заявив спецпредставник.

Нагадаємо, 6 лютого БДІПЛ ОБСЄ офіційно відкрило місію зі спостереження за виборами президента, які призначені на 31 березня в Україні.

Раніше Міністерство закордонних справ України офіційно поінформувало Бюро, що не братиме заявки від власників російських паспортів для реєстрації офіційними спостерігачами від іноземних держав чи міжнародних організацій.

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