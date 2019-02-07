Волкер не поділяє позицію України про направлення спостерігачів РФ в ОБСЄ

"Україні потрібні спостерігачі БДІПЛ, щоб довести, що вона дотримується демократичних стандартів. В іншому випадку це дозволить людям ставити під сумнів вибори. Задовільно, якщо російські спостерігачі є її частиною, але під керівництвом БДІПЛ. Без ігор. Україна повинна бути впевнена в своїх демократичних інститутах", - заявив спецпредставник.



Нагадаємо, 6 лютого БДІПЛ ОБСЄ офіційно відкрило місію зі спостереження за виборами президента, які призначені на 31 березня в Україні.



Раніше Міністерство закордонних справ України офіційно поінформувало Бюро, що не братиме заявки від власників російських паспортів для реєстрації офіційними спостерігачами від іноземних держав чи міжнародних організацій.