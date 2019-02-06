В Украине начала работу миссия ОБСЕ по наблюдению за выборами
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ сегодня официально открыло миссию по наблюдению за выборами президента, назначенных на 31 марта в Украине. Об этом в среду, 6 февраля, сообщила пресс-служба ОБСЕ, передает УНН.
Миссию возглавляет посол Питер Тейлер, и включает в себя основную группу из 17 экспертов, базирующихся в Киеве. БДИПЧ также обратилось с просьбой к государствам-участникам ОБСЕ предоставить 100 долгосрочных наблюдателей, которые будут развернуты по всей стране в международных группах по два человека с 13 февраля.
Кроме того, Бюро попросит государства-участники предоставить 750 краткосрочных наблюдателей, которые прибудут за несколько дней до дня выборов.
Миссия оценит президентские выборы на предмет их соответствия обязательствам ОБСЕ и другим международным обязательствам и стандартам демократических выборов, а также национальному законодательству Украины, говорится в сообщении пресс-службы.
В ходе своей работы миссия опубликует промежуточный отчет. В день выборов наблюдатели будут следить за открытием избирательных участков, голосованием, подсчетом голосов и подведением итогов. На следующий день после выборов миссия вместе с парламентскими делегациями, в том числе из Парламентской ассамблеи ОБСЕ и Парламентской ассамблеи Совета Европы, опубликует предварительные выводы и заключения. БДИПЧ опубликует окончательный отчет о наблюдении примерно через восемь недель после окончания избирательного процесса в Украине, добавили в организации.
Как сообщал УНН, ранее Министерство иностранных дел Украины официально проинформировало Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, что не будет принимать заявки от владельцев российских паспортов для регистрации официальными наблюдателями от иностранных государств или международных организаций.
Ранее сообщалось, что миссия ОБСЕ по наблюдению за выборами президента Украины должна начать работу уже в начале февраля.