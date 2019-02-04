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Миссия ОБСЕ по наблюдению за выборами должна начать работу в начале февраля

Миссия ОБСЕ по наблюдению за выборами должна начать работу в начале февраля

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 февраля. УНН. Миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ по наблюдению за выборами президента Украины должен начать работу уже в начале этого месяца. В наблюдении от ОБСЕ примут участие 850 наблюдателей. Об этом в ответ на запрос сообщили УНН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

"В связи с официальным приглашением украинской стороны, БДИПЧ официально проинформировало о создании Миссии БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за выборами президента Украины 31 марта 2019 года, которая должна начать работу в начале февраля 2019 года, и планирует направить в Украину 100 долгосрочных и 750 краткосрочных наблюдателей ", - сообщили в министерстве.

В ведомстве в очередной раз подчеркнули, что МИД Украины официально проинформировало БДИПЧ ОБСЕ, не принимать заявки от владельцев российских паспортов для регистрации официальными наблюдателями от иностранных государств или международных организаций.

Это объясняется тем, что в соответствии с законами Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины" от 15 апреля 2014 № 1207-VII и "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" от 8 января 2018 № 2268-VIII, РФ на законодательном уровне признается государством-оккупантом и государством-агрессором, что также подтверждено в ряде документов, одобренных в рамках Генеральной Ассамблеи ООН и друкихх международных организаций.

"Как уже сообщало МИД, следует учитывать отсутствие императивных норм международного права или обязательств приглашать все без исключения государства-участники ОБСЕ наблюдать за выборами", - добавили в министерстве.

Как сообщал УНН, ранее председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев сообщил, что Украина ожидает прибытия более 850 официальных иностранных наблюдателей на выборах.

Напомним, Украина передала Европарламенту приглашение направить наблюдателей на выборы.

Кроме того, разрешение наблюдать за выборами уже получили 59 общественных организаций.

Украинские Национальные Новости

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