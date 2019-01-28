Україна очікує на виборах понад 850 офіційних іноземних наглядачів - Нацполіція

За словами глави Нацполіції, весь останній тиждень представники правоохоронної системи України вели перемовини в Канаді з міністерством публічної безпеки та закордонних справ. Левова частка питань від канадських урядовців стосувалась саме проведення виборів в України.



"Уряд Канади планує направити в Україну велику кількість спостерігачів. Так само настроєні і інші європейські держави. Всього ми очікуємо на прибуття понад 850 офіційних іноземних наглядачів. У свою чергу і країна-агрессор також вживатиме заходів з дестабілізації ситуації в нашій державі, компрометації державних органів і організації провокацій", - сказав Князев.



Враховуючи ці фактори, цьогорічна виборча кампанія буде складною, додав він.



Нагадаємо, Україна передала Європарламенту запрошення направити спостерігачів на вибори.



Нагадаємо, в Україну на вибори президента прибудуть 850 спостерігачів ОБСЄ. Дозвіл спостерігати за виборами вже отримали 59 громадських організацій.