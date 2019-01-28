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Україна очікує на виборах понад 850 офіційних іноземних наглядачів - Нацполіція

Україна очікує на виборах понад 850 офіційних іноземних наглядачів - Нацполіція

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 січня. УНН. Україна очікує на прибуття понад 850 офіційних іноземних наглядачів на час виборів. Про це заявив Голова Національної поліції України Сергій Князев, передає кореспондент УНН.

За словами глави Нацполіції, весь останній тиждень представники правоохоронної системи України вели перемовини в Канаді з міністерством публічної безпеки та закордонних справ. Левова частка питань від канадських урядовців стосувалась саме проведення виборів в України.

"Уряд Канади планує направити в Україну велику кількість спостерігачів. Так само настроєні і інші європейські держави. Всього ми очікуємо на прибуття понад 850 офіційних іноземних наглядачів. У свою чергу і країна-агрессор також вживатиме заходів з дестабілізації ситуації в нашій державі, компрометації державних органів і організації провокацій", - сказав Князев.

Враховуючи ці фактори, цьогорічна виборча кампанія буде складною, додав він.

Нагадаємо, Україна передала Європарламенту запрошення направити спостерігачів на вибори. 

Нагадаємо, в Україну на вибори президента прибудуть 850 спостерігачів ОБСЄ. Дозвіл спостерігати за виборами вже отримали 59 громадських організацій.

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