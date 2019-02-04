Місія ОБСЄ зі спостереження за виборами має розпочати роботу на початку лютого

"У зв’язку із офіційним запрошенням української сторони, БДІПЛ офіційно поінформувало про створення Місії БДІПЛ ОБСЄ зі спостереження за виборами президента України 31 березня 2019 року, яка має розпочати роботу на початку лютого 2019 року, і планує направити в Україну 100 довготермінових та 750 короткотермінових спостерігачів", - повідомили у міністерстві.



У відомстві у черговий раз підкреслили, що МЗС України офіційно поінформувало БДІПЛ ОБСЄ, що не прийматиме заявки від власників російських паспортів для реєстрації офіційними спостерігачами від іноземних держав або міжнародних організацій.



Це обумовлюється тим, що відповідно до законів України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" від 15 квітня 2014 року № 1207-VII та "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях" від 8 січня 2018 року № 2268-VIII, РФ на законодавчому рівні визнається державою-окупантом та державою-агресором, що також підтверджено у низці документів, схвалених в рамках Генеральної Асамблеї ООН та інших міжнародних організаціях.



"Як вже повідомляло МЗС, слід враховувати відсутність імперативних норм міжнародного права або зобов'язань запрошувати усі, без виключення, держави-учасниці ОБСЄ спостерігати за виборами", - додали в міністерстві.



Як повідомляв УНН, раніше Голова Національної поліції України Сергій Князев повідомив, що Україна очікує на прибуття понад 850 офіційних іноземних наглядачів на час виборів.



Нагадаємо, Україна передала Європарламенту запрошення направити спостерігачів на вибори.



Крім того, дозвіл спостерігати за виборами вже отримали 59 громадських організацій.