В Україні почала роботу місія ОБСЄ зі спостереження за виборами

Місію очолює посол Пітер Тейлер, і включає в себе основну групу з 17 експертів, що базуються в Києві. БДІПЛ також звернулося з проханням до держав-учасниць ОБСЄ надати 100 довготермінових спостерігачів, які будуть розгорнуті по всій країні в міжнародних групах по дві особи з 13 лютого.

Крім того, Бюро попросить держави-учасники надати 750 короткострокових спостерігачів, які прибудуть за кілька днів до дня виборів.

Місія оцінить президентські вибори на предмет їх відповідності зобов'язанням ОБСЄ та іншим міжнародним зобов'язанням і стандартам демократичних виборів, а також національному законодавству України, йдеться в повідомленні прес-служби.

В ході своєї роботи місія опублікує проміжний звіт. У день виборів спостерігачі будуть стежити за відкриттям виборчих дільниць, голосуванням, підрахунком голосів і підбиттям підсумків. На наступний день після виборів місія разом з парламентськими делегаціями, в тому числі з Парламентської асамблеї ОБСЄ і Парламентської асамблеї Ради Європи, опублікує попередні висновки і висновки. БДІПЛ опублікує остаточний звіт про спостереження приблизно через вісім тижнів після закінчення виборчого процесу в Україні, додали в організації.

Як повідомляв УНН, раніше Міністерство закордонних справ України офіційно поінформувало Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ, що не братиме заявки від власників російських паспортів для реєстрації офіційними спостерігачами від іноземних держав чи міжнародних організацій.

Раніше повідомлялося, що місія ОБСЄ зі спостереження за виборами президента України повинна почати роботу вже на початку лютого.