Волкер не разделяет позицию Украины о наблюдателях РФ в ОБСЕ

"Украине нужны наблюдатели БДИПЧ, чтобы доказать, что она придерживается демократических стандартов. В противном случае это позволит людям ставить под сомнение выборы. Приемлемо, если российские наблюдатели являются её частью, но под руководством БДИПЧ. Без игр. Украина должна быть уверена в собственных демократических институтах", - заявил спецпредставитель.



Напомним, 6 февраля БДИПЧ ОБСЕ официально открыло миссию по наблюдению за выборами президента, назначенных на 31 марта в Украине.



Ранее Министерство иностранных дел Украины официально проинформировало Бюро, что не будет принимать заявки от владельцев российских паспортов для регистрации официальными наблюдателями от иностранных государств или международных организаций.