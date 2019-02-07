Волкер не разделяет позицию Украины о наблюдателях РФ в ОБСЕ
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер уверен, что в составе миссии по наблюдению за выборами президента Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ могут находиться представители Российской Федерации. Об этом он написал на своїй странице в Twitter, передаёт УНН.
"Украине нужны наблюдатели БДИПЧ, чтобы доказать, что она придерживается демократических стандартов. В противном случае это позволит людям ставить под сомнение выборы. Приемлемо, если российские наблюдатели являются её частью, но под руководством БДИПЧ. Без игр. Украина должна быть уверена в собственных демократических институтах", - заявил спецпредставитель.
Напомним, 6 февраля БДИПЧ ОБСЕ официально открыло миссию по наблюдению за выборами президента, назначенных на 31 марта в Украине.
Ранее Министерство иностранных дел Украины официально проинформировало Бюро, что не будет принимать заявки от владельцев российских паспортов для регистрации официальными наблюдателями от иностранных государств или международных организаций.