Волкер не разделяет позицию Украины о наблюдателях РФ в ОБСЕ

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 77760 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 101440 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 136126 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 134524 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 131657 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126047 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 163562 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117922 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141509 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145335 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Волкер не разделяет позицию Украины о наблюдателях РФ в ОБСЕ

Волкер не разделяет позицию Украины о наблюдателях РФ в ОБСЕ

Киев  •  УНН

 • 9741 просмотра

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер уверен, что в составе миссии по наблюдению за выборами президента Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ могут находиться представители Российской Федерации. Об этом он написал на своїй странице в Twitter, передаёт УНН.

"Украине нужны наблюдатели БДИПЧ, чтобы доказать, что она придерживается демократических стандартов. В противном случае это позволит людям ставить под сомнение выборы. Приемлемо, если российские наблюдатели являются её частью, но под руководством БДИПЧ. Без игр. Украина должна быть уверена в собственных демократических институтах", - заявил спецпредставитель.

Напомним, 6 февраля БДИПЧ ОБСЕ официально открыло миссию по наблюдению за выборами президента, назначенных на 31 марта в Украине.

Ранее Министерство иностранных дел Украины официально проинформировало Бюро, что не будет принимать заявки от владельцев российских паспортов для регистрации официальными наблюдателями от иностранных государств или международных организаций.

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