В ОБСЄ розчаровані недопуском росіян до спостереження за виборами в Україні

Як повідомили в ОБСЄ, директор її Бюро демократичних інституцій і прав людини (БДІПЛ), яке займається спостереженням за виборами, Інчіпйорк Соулрун Чістлатоухтір у листі до Міністерства закордонних справ України також висловила глибоке розчарування тим, що парламент України ухвалив закон, який затверджує таке обмеження.

За її словами, “рішення не дати можливості акредитувати громадян однієї з країн-учасниць ОБСЄ безпрецедентне і суперечить зобов’язанням, які взяли всі країни-учасниці, запрошувати спостерігачів від усіх інших країн-членів, які можуть забажати спостерігати за виборчими процедурами в межах, дозволених законом”.

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Вона також наголосила, що спостерігачі, які беруть участь у місіях БДІПЛ, представляють не свої країни, а всю ОБСЄ.

“Вони зобов’язані дотримуватися методології спостереження БДІПЛ і пов’язані суворим кодексом поведінки спостерігачів за виборами, який, серед іншого, вимагає від них бути цілковито безсторонніми і ніяким чином не втручатися у виборчий процес”, — мовиться в повідомленні ОБСЄ про листа директорки БДІПЛ.

Крім того, вона наголосила, що включення до складу місій спостерігачів від усіх країн-учасниць ОБСЄ, які хочуть узяти участь у спостереженні за виборами, є визначальним принципом спостережного мандату БДІПЛ.

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Директор БДІПЛ закликала ще раз переглянути це питання і заявила, що спільні зобов’язання “встановлюють чіткі стандарти ставлення країн-учасниць одна до одної і стосуються без винятку кожної країни-учасниці”.

Вона не стала згадувати про ставлення до України з боку Росії, яка від весни 2014 року здійснює проти України гібридну агресію і через це визначена в українському законодавстві як країна-агресор і окупант частини території України.

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Раніше 7 лютого Верховна Рада України ухвалила закон, що доповнює закони про вибори президента України, про вибори народних депутатів України і про місцеві вибори приписом, відповідно до якого “офіційним спостерігачем від іноземних держав, міжнародних організацій не може бути: 1) особа, яка є громадянином (підданим) держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом; 2) особа, пропозиції щодо якої ініційовано або внесено державою, визнаною Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом”.