Ірина Геращенко: ніяких російських спостерігачів на наших виборах не буде

“Ніяких російських спостерігачів на наших президентських і парламентських виборах в ніяких міжнародних місіях в Україні не буде. Це наше сувереннне право — захищати Україну від представників країни — агресора, від тих, хто підтримує війну на Донбасі і крадіжку Криму... Росіяни не можуть спостерігати за українськими виборами доти, доки РФ не віддасть нам Крим і Донбас, не звільнить наших заручників і військовополонених, не забере свою зброю і техніку і не піде геть”, — повідомила вона у дописі.

Вона також додала, що: “висловлюю глибоке занепокоєння, що в офіційному звіті БДІПЛ ОБСЄ щодо моніторингу президентських і думських виборів в РФ немає жодного слова про фальсифікацію цих виборів в Криму... де окупанти проводять псевдовибори на вкрадених територіях”.

Геращенко пояснила, що кожна країна керується виключно своїми національними інтересами, вирішуючи, кого пускати, а кого ні на свою територію.

Як повідомляв УНН, РФ блокує право заручників в ОРДЛО на дзвінок і листи.