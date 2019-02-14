Ірина Геращенко: ніяких російських спостерігачів на наших виборах не буде
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Перша заступниця Голови Верховної Ради Ірина Геращенко заявила про неможливість присутності російських спостерігачів у міжнародних місіях під час президентських та парламентських виборів в Україні. Про це повідомляє УНН з посиланням на її Facebook-сторінку.
“Ніяких російських спостерігачів на наших президентських і парламентських виборах в ніяких міжнародних місіях в Україні не буде. Це наше сувереннне право — захищати Україну від представників країни — агресора, від тих, хто підтримує війну на Донбасі і крадіжку Криму... Росіяни не можуть спостерігати за українськими виборами доти, доки РФ не віддасть нам Крим і Донбас, не звільнить наших заручників і військовополонених, не забере свою зброю і техніку і не піде геть”, — повідомила вона у дописі.
Вона також додала, що: “висловлюю глибоке занепокоєння, що в офіційному звіті БДІПЛ ОБСЄ щодо моніторингу президентських і думських виборів в РФ немає жодного слова про фальсифікацію цих виборів в Криму... де окупанти проводять псевдовибори на вкрадених територіях”.
Геращенко пояснила, що кожна країна керується виключно своїми національними інтересами, вирішуючи, кого пускати, а кого ні на свою територію.
Як повідомляв УНН, РФ блокує право заручників в ОРДЛО на дзвінок і листи.