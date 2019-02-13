РФ блокує право заручників в ОРДЛО на дзвінок і листи – Геращенко

"Українські заручники в ОРДЛО не мають права на телефонний дзвінок. Востаннє МКЧХ передавав листи в'язням у вересні минулого року, й за ці роки цей раз - передачу. МКЧХ жодного разу не мали можливості спілкування з утримуваними. Й ми очікуємо від МКЧХ більш активної позиції щодо заручників, а не страусячої", - написала Геращенко.

Також українська сторона висловила протест на гуманітарній підгрупі та на ТКГ щодо того, що "Росія і їх маріонетки блокують навіть право на дзвінок і лист, а ОБСЄ і МКЧХ публічно не спромоглися навіть на глибоке занепокоєння з цього приводу".

Крім того, Україна звернулася до посла Тоні Фріша із закликом "негайно відвідати заручників на окупованих територіях і докласти всіх зусиль, аби налагодити систематичну передачу листів і можливість телефонувати рідним".

Також українська сторона звернулися до посла ОБСЄ Мартіна Сайдіка сприяти передачі листів рідних українським заручникам, і, за словами Геращенко, він пообіцяв це зробити.

Як повідомляв УНН, українська сторона на засіданні ТКГ у Мінську у черговий раз вимагала від РФ звільнити військовополонених моряків.

Нагадаємо, на сьогодні у Мінську було заплановане чергове засідання Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі.