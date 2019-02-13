РФ блокирует право заложников в ОРДЛО на звонок и письма – Геращенко
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Последний раз Международный Комитет Красного Креста передавал письма украинским заложникам в ОРДЛО в сентябре прошлого года. Россия блокирует даже право заключенных на звонок и письмо, написала первый вице-спикер парламента, уполномоченная Президента Украины по мирному урегулированию конфликта в Донбассе Ирина Геращенко в Facebook, передает УНН.
"Украинская заложники в ОРДЛО не имеют права на телефонный звонок. Последний раз МККК передавал письма заключенным в сентябре прошлого года, и за эти годы этот раз - передачу. МККК ни разу не имели возможности общения с удерживаемыми. И мы ожидаем от МККК более активной позиции по заложникам, а не страусиной", - написала Геращенко.
Также украинская сторона выразила протест на гуманитарной подгруппе и на ТКГ о том, что "Россия и их марионетки блокируют даже право на звонок и письмо, а ОБСЕ и МККК публично не были способны даже на глубокое беспокойство по этому поводу".
Кроме того, Украина обратилась к послу Тони Фриша с призывом "немедленно посетить заложников на оккупированных территориях и приложить все усилия, чтобы наладить систематическую передачу писем и возможность звонить родным".
Также украинская сторона обратились к послу ОБСЕ Мартину Сайдику способствовать передаче писем родных украинским заложникам, и, по словам Геращенко, он пообещал это сделать.
Как сообщал УНН, украинская сторона на заседании ТКГ в Минске в очередной раз потребовала от РФ освободить военнопленных моряков.
Напомним, сегодня в Минске было запланировано очередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.