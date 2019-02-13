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Україна у ТКГ знов вимагала звільнити військовополонених моряків

Україна у ТКГ знов вимагала звільнити військовополонених моряків

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 лютого. УНН. Під час засідання Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі українська сторона повторила вимогу щодо заручників, а саме "негайне звільнення військовополонених моряків без всяких передумов". Про це написала перший віце-спікер парламенту, уповноважена Президента України з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Щодо заручників. На ТКГ ми повторили вимогу - негайне звільнення військовополонених моряків без всяких передумов", - написала Геращенко.

Водночас, за її словами, представник Росії Борис Гризлов неодноразово намагався перебивати українську сторону, заявляючи що, "Мінськ - це не той майданчик, де мають обговорювати долю військовополонених".

Водночас, за словами Геращенко, військовополонені підпадають під пункт 6 Мінських угод - "негайне звільнення всіх незаконно утримуваних, яких країна-агресор тримає у зв'язку з конфліктом".

Крім того, українська сторона в черговий раз запропонувала Росії забрати 25 своїх громадян і запропонували різні формати звільнення: широкий 25/25 (росіян на політв’язнів Кремля), і 19/72, запропонували кілька інших форматів.

А якщо "РФ не готова забрати всіх своїх", українська сторона запропонували кілька вузьких форматів: розпочати зі звільнення тих, хто потребує медлікування.

"Ми також готові передати трьох росіян зі списку 25 російським консулам в обмін на наших військових, що 4 роки утримують в Донецьку - C. Глондаря, О. Корінькова, Б. Пантюшенка, але й на це росіяни не дають згоди. Продовжуємо тиснути, аби витягти хлопців", - додала Геращенко.

Нагадаємо, на сьогодні у Мінську було заплановане чергове засідання Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі.

Українська сторона у під час засідання ТКГ у Мінську звернулася з ініціативою передати трьох росіян, засуджених за злочини на Донбасі, в обмін на трьох громадян України, яких чотири роки утримують у Донецьку.

Нагадаємо, Росія у Мінську категорично відмовилася обговорювати передачу росіян в обмін на політв'язнів Кремля українців.

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