Україна у ТКГ знов вимагала звільнити військовополонених моряків

"Щодо заручників. На ТКГ ми повторили вимогу - негайне звільнення військовополонених моряків без всяких передумов", - написала Геращенко.

Водночас, за її словами, представник Росії Борис Гризлов неодноразово намагався перебивати українську сторону, заявляючи що, "Мінськ - це не той майданчик, де мають обговорювати долю військовополонених".

Водночас, за словами Геращенко, військовополонені підпадають під пункт 6 Мінських угод - "негайне звільнення всіх незаконно утримуваних, яких країна-агресор тримає у зв'язку з конфліктом".

Крім того, українська сторона в черговий раз запропонувала Росії забрати 25 своїх громадян і запропонували різні формати звільнення: широкий 25/25 (росіян на політв’язнів Кремля), і 19/72, запропонували кілька інших форматів.

А якщо "РФ не готова забрати всіх своїх", українська сторона запропонували кілька вузьких форматів: розпочати зі звільнення тих, хто потребує медлікування.

"Ми також готові передати трьох росіян зі списку 25 російським консулам в обмін на наших військових, що 4 роки утримують в Донецьку - C. Глондаря, О. Корінькова, Б. Пантюшенка, але й на це росіяни не дають згоди. Продовжуємо тиснути, аби витягти хлопців", - додала Геращенко.

Нагадаємо, на сьогодні у Мінську було заплановане чергове засідання Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі.

Українська сторона у під час засідання ТКГ у Мінську звернулася з ініціативою передати трьох росіян, засуджених за злочини на Донбасі, в обмін на трьох громадян України, яких чотири роки утримують у Донецьку.

Нагадаємо, Росія у Мінську категорично відмовилася обговорювати передачу росіян в обмін на політв'язнів Кремля українців.