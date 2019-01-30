Україна в Мінську виступила з новою ініціативою щодо обміну

КИЇВ. 30 січня. УНН. Українська сторона у Мінську звернулася з ініціативою передати трьох росіян, засуджених за злочини на Донбасі, в обмін на трьох громадян України, яких чотири роки утримують в Донецьку. Про це написала перший віце-спікер парламенту, уповноважена Президента України з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.