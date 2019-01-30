Україна в Мінську виступила з новою ініціативою щодо обміну
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Українська сторона у Мінську звернулася з ініціативою передати трьох росіян, засуджених за злочини на Донбасі, в обмін на трьох громадян України, яких чотири роки утримують в Донецьку. Про це написала перший віце-спікер парламенту, уповноважена Президента України з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Ми висунули ще одну вимогу: звільнити 3 наших військових, яких бойовики утримують ще з часів трагедії Дебальцева", - написала Геращенко.
Вона повідомила, що Україна звернулася з ініціативою передати трьох росіян, засуджених за злочини на Донбасі, в обмін на С. Глондаря, Б. Пантюшенка, О. Корінькова, яких чотири роки утримують у Донецьку.
"Реакції - нуль. Росія заявила, що чекає зміни влади в Україні, й що їм віддадуть тоді і засуджених росіян, і всі інші хотєлки просто так", - наголосила нардеп.
Як повідомляв УНН, сьогодні, 30 січня, у Мінську зібралася тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі.
Раніше повідомлялося, що Україна запропонувала наприкінці січня-на початку лютого передати Росії 25 громадян РФ, що перебувають в українських тюрмах, в обмін на політв'язнів Кремля, а також провести звільнення 19 українців з ОРДЛО в обмін на близько 70 засуджених бойовиків.