Украина в Минске выступила с новой инициативой по обмену
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Украинская сторона в Минске обратилась с инициативой передать трех россиян, осужденных за преступления на Донбассе, в обмен на трех граждан Украины, которых четыре года удерживают в Донецке. Об этом написала первый вице-спикер парламента, уполномоченное Президента Украины по мирному урегулированию конфликта на Донбассе Ирина Геращенко на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Мы выдвинули еще одно требование: освободить 3 наших военных, которых боевики удерживают еще со времен трагедии Дебальцево", - написала Геращенко.
Она сообщила, что Украина обратилась с инициативой передать трех россиян, осужденных за преступления на Донбассе, в обмен на С. Глондаря, Б. Пантюшенко, А. Коринькова, которых четыре года удерживают в Донецке.
"Реакции - ноль. Россия заявила, что ждет смены власти в Украине, и что им отдадут тогда и осужденных россиян, и все остальные хотелки просто так", - отметила нардеп.
Как сообщал УНН, сегодня, 30 января, в Минске собралась трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе.
Ранее сообщалось, что Украина предложила в конце января-начале февраля передать России 25 граждан РФ, находящихся в украинских тюрьмах, в обмен на политзаключенных Кремля, а также провести освобождение 19 украинцев из ОРДЛО в обмен на около 70 осужденных боевиков.