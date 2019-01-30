У Мінську зібралася контактна група стосовно Донбасу

"У Мінську проходить зустріч тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на сході України", - відзначили у МЗС Білорусі в Twitter.

Раніше учасниця мінських переговорів Ірина Геращенко, коментуючи "план Сайдіка" щодо врегулювання ситуації на Донбасі, заявила, що спецпредставнику ОБСЄ Сайдіку та іншим координаторам ОБСЄ слід зосередитися на своїх безпосередніх обов'язках.

Нагадаємо, в інтерв'ю від 24 січня Сайдік повідомляв про існування нового плану з врегулювання на Донбасі замість мінських угод, який передбачає підключення до процесу ООН шляхом направлення в Україну поліцейської місії і створення під егідою ЄС Агентства з відновлення регіону.