В Минске собралась контактная группа по Донбассу

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 85721 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 103839 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 138866 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 136685 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 132458 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126523 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 164731 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117957 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141540 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145351 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В Минске собралась контактная группа по Донбассу

В Минске собралась контактная группа по Донбассу

Киев  •  УНН

 • 8599 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. В Минске началось заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу белорусского внешнеполитического ведомства.

"В Минске проходит встреча трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины", - отметили в МИД Беларуси в Twitter.

Ранее участница минских переговоров Ирина Геращенко, комментируя "план Сайдика" по урегулированию ситуации на Донбассе, заявила, что спецпредставителю ОБСЕ Сайдику и другим координаторам ОБСЕ следует сосредоточиться на своих непосредственных обязанностях.

Напомним, в интервью от 24 января Сайдик сообщал о существовании нового плана по урегулированию на Донбассе вместо минских соглашений, предусматривающий подключение к процессу ООН путем направления в Украину полицейской миссии и создание под эгидой ЕС Агентства по восстановлению региона.

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