В Минске собралась контактная группа по Донбассу
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. В Минске началось заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу белорусского внешнеполитического ведомства.
"В Минске проходит встреча трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины", - отметили в МИД Беларуси в Twitter.
Ранее участница минских переговоров Ирина Геращенко, комментируя "план Сайдика" по урегулированию ситуации на Донбассе, заявила, что спецпредставителю ОБСЕ Сайдику и другим координаторам ОБСЕ следует сосредоточиться на своих непосредственных обязанностях.
Напомним, в интервью от 24 января Сайдик сообщал о существовании нового плана по урегулированию на Донбассе вместо минских соглашений, предусматривающий подключение к процессу ООН путем направления в Украину полицейской миссии и создание под эгидой ЕС Агентства по восстановлению региона.