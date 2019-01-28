В ОБСЕ разработали новый план по урегулированию конфликта на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. Существует новый план мирного урегулирования конфликта в Донбассе при участии ООН, который должен заменить Минские договоренности. Его должны утвердить страны "нормандской четверки". Об этом заявил в интервью австрийской газете Kleine Zeitung спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартин Сайдик, передает УНН.
"Мы видели на протяжении многих лет то, что является не совсем понятым в Минских соглашениях. Важным моментом является то, что для реализации центрального элемента, для проведения местных выборов, необходима помощь извне. Мы пришли к выводу, что это может быть только ООН", - отметил Сайдик.
По его словам, задача ОБСЕ - следить за выборами, поэтому она не может принять участия в их организации. Кроме того, по словам Сайдика, необходимо задействовать ООН, так как у ОБСЕ слишком мало человеческих ресурсов.
Представитель организации также отметил, что в идеале ООН и ОБСЕ имели бы общее руководство во главе с так называемым специальным представителем. Также предлагается создание на Донбассе агентства по реконструкции Евросоюза, которое бы сотрудничало с общим руководством миссии ООН и ОБСЕ, но не находиться под его контролем.
Новый мирный план предлагает новый подход, согласно которому представители "нормандского формата", главы государств и правительств России, Украины, Франции и Германии должны подписать новый документ, подтвердил дипломат.
"Это и есть центральный элемент. Для этого нужен контракт, который действительно имел бы политический и юридический вес. Минские соглашения не ратифицировали ни российский, ни украинский парламент. Это проблема, конечно. Наша идея состоит в том, чтобы иметь политический вес, которого придерживались бы все, чтобы реализовать и внедрить документ, который также был бы одобрен парламентами", - сказал Сайдик.
Он отметил, что ОБСЕ представила свой новый план в Милане во время последнего заседания Совета министров ОБСЕ в декабре, где присутствовали представители Украины, России, Германии и Франции и могли задавать вопросы и делать комментарии.
Как сообщал УНН, глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что представители ОБСЕ ранее предложили создать совместную миротворческую миссию с ООН.