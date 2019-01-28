В ОБСЄ розробили новий план із врегулювання конфлікту на Донбасі

"Ми бачили протягом багатьох років те, що є не зовсім зрозумілим в Мінських угодах. Важливим моментом є те, що для реалізації центрального елемента, для проведення місцевих виборів, необхідна допомога ззовні. Ми прийшли до висновку, що це може бути тільки ООН", - зазначив Сайдік.

За його словами, завдання ОБСЄ - стежити за виборами, тому вона не може взяти участі в їх організації. Крім того, за словами Сайдік, необхідно задіяти ООН, так як у ОБСЄ занадто мало людських ресурсів.

Представник організації також зазначив, що в ідеалі ООН і ОБСЄ мали б загальне керівництво на чолі з так званим спеціальним представником. Також пропонується створення на Донбасі агентства з реконструкції Євросоюзу, яке б співпрацювало із загальним керівництвом місії ООН і ОБСЄ, але не перебувати під його контролем.

Новий мирний план пропонує новий підхід, згідно з яким представники "нормандського формату", глави держав і урядів Росії, України, Франції та Німеччини повинні підписати новий документ, підтвердив дипломат.

"Це і є центральний елемент. Для цього потрібен контракт, який дійсно мав би політичну і юридичну вагу. Мінські угоди не ратифікували ні російський, ні український парламент. Це проблема, звичайно. Наша ідея полягає в тому, щоб мати політичну вагу, якого дотримувалися б все, щоб реалізувати і впровадити документ, який також був би схвалений парламентами", - сказав Сайдік.

Він зазначив, що ОБСЄ представила свій новий план в Мілані під час останнього засідання Ради міністрів ОБСЄ в грудні, де були присутні представники України, Росії, Німеччини та Франції і могли ставити питання і робити коментарі.

Як повідомляв УНН, голова МЗС України Павло Клімкін заявив, що представники ОБСЄ раніше запропонували створити спільну миротворчу місію з ООН.