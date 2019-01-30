Геращенко прокомментировала "план Сайдика" по Донбассу

"Мы, участники минских групп, с удивлением прочитали, что представитель председательствующего в ОБСЕ Мартин Сайдик, вместо сосредоточиться на прямых обязанностях координатора и приложить максимум усилий для конструктивной работы минских групп, перестать панически бояться россиян, способствовать разблокированию освобождения заложников и реальному прогрессу в вопросах безопасности, печатает "мирный план для Украины", и то в австрийском издании", - написала Геращенко.

Она считает действия Сайдика самодеятельностью, ведь у представителя организации в ТКГ нет соответствующего мандата ни от ОБСЕ, ни от нормандского формата.

"Особенно экзотическими прозвучали заявления о совместном голосовании "плана" в парламентах. Это недипломатичное заявление, негативно воспринятое украинским парламентом, который является самостоятельной ветвью власти... Самый большой нонсенс - общая ратификация. Не существует и в ближайшее время не может существовать ни одного документа, которые могут одновременно ратифицировать ВР и Госдума. До тех пор, пока российские войска не выйдут из Крыма и Донбасса прочь", - написала нардеп.

Первый вице-спикер подчеркнула, что Украина не нуждается в голосовании какого-либо парламента других стран любых вопросов, касающихся внутренней политики, суверенитета Украины.

"Мартину Сайдику и другим координаторам ОБСЕ следует сосредоточиться на своих непосредственных обязанностях", - сказала она, добавив, что представитель ОБСЕ уже долгое время не может выполнить требование украинской стороны и провести совместное заседание ТКГ по вопросу освобождения заложников.

"Существуют минские соглашения. Которые грубо нарушает одна страна - член ОБСЕ. Это РФ. Именно поэтому и только поэтому на Донбассе продолжается война, работа групп заблокирована, переговорный процесс деградирует. И мы искренне ждем от посла Сайдика ответственного заявления о деструктивной позиции РФ как на Донбассе, так и в группах, и активной позиции - на ТКГ", - подчеркнула нардеп.

Она также заявила, что Украина уже имеет мирный план, обнародованный Президентом с трибуны ООН. "Мы давно выступаем за введение миротворческой миссии ООН на Донбасс. Правда, блокирует это одна страна - РФ", - добавила она.

Напомним, в интервью от 24 января Сайдик сообщал о существовании нового плана по урегулированию на Донбассе вместо минских соглашений, предусматривающий подключение к процессу ООН путем направления в Украину полицейской миссии и создание под эгидой ЕС Агентства по восстановлению региона.