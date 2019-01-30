Геращенко прокоментувала "план Сайдіка" стосовно Донбасу

"Ми, учасники мінських груп, з подивом прочитали, що представник головуючого в ОБСЄ Мартін Сайдік, замість зосередитися на прямих обов‘язках координатора і докласти максимум зусиль для конструктивної роботи мінських груп, перестати панічно боятися росіян, сприяти розблокуванню звільнення заручників й реального прогресу в безпекових питаннях, друкує "мирний план для України", чомусь в австрійському виданні", - написала Геращенко.

Вона вважає дії Сайдіка самодіяльністю, адже у представника організації в ТКГ немає відповідного мандату ані від ОБСЄ, ані від нормандського формату.

"Особливо екзотичними прозвучали заяви про спільне голосування "плану" в парламентах. Це недипломатична заява, яка негативно сприйнята українським парламентом, який є самостійною гілкою влади... Найбільший нонсенс - спільна ратифікація. Не існує й найближчим часом не може існувати жодного документу, який можуть одночасно ратифікувати ВР і Держдума. Доти, доки російські війська не вийдуть з Криму і Донбасу геть", - написала нардеп.

Перший віце-спікер підкреслила, що Україна не потребує голосувань будь-якого парламенту інших країн будь-яких питань, що стосуються внутрішньої політики, суверенітету України.

"Мартіну Сайдіку і іншим координаторам ОБСЄ варто зосередитися на своїх безпосередніх обов‘язках", - сказала вона, додавши, що представник ОБСЄ вже довгий час не може виконати вимогу української сторони і провести спільне засідання ТКГ з питання звільнення заручників.

"Існують мінські угоди. Які брутально порушує одна країна - член ОБСЄ. Це РФ. Саме тому і тільки тому на Донбасі триває війна, робота груп заблокована, переговорний процес деградує. Й ми щиро чекаємо від посла Сайдіка відповідальної заяви про деструктивну позицію РФ як на Донбасі, так і в групах, й активну позицію - на ТКГ", - підкреслила нардеп.

Вона також заявила, що Україна вже має мирний план, оприлюднений Президентом з трибуни ООН. "Ми давно виступаємо за введення миротворчої місії ООН на Донбас. Правда, блокує це одна країна – РФ", - додала вона.

Нагадаємо, в інтерв'ю від 24 січня Сайдік повідомляв про існування нового плану з врегулювання на Донбасі замість мінських угод, який передбачає підключення до процесу ООН шляхом направлення в Україну поліцейської місії і створення під егідою ЄС Агентства з відновлення регіону.