РФ категорично відмовилася обговорювати обмін росіян на бранців Кремля

"Російські "ихтамнеты"… можуть і далі писати сльозливі листи Путіну. В рельсу. РФ від них відмовилася. Категорично відмовилася обговорювати передачу росіян на політв‘язнів Кремля - українців. І в рамках гуманітарної підгрупи, і в рамках ТКГ", - йдеться в повідомленні.

Водночас вона підкреслила, що координатори ОБСЄ у Мінську лише "підіграють цій деструктивній позиції, мовляв, це мають бути двосторонні переговори".

"Хоч, як на мене, замість публікувати дивакуваті і малореалістичні "мирні плани", краще б доклали більше зусиль , аби витягти бодай одного заручника, перестали боятися Кремль і вголос би звернулися до РФ з пропозицією посередництва в процесі звільнення російського криміналітету - на політв‘язнів", - додала вона.

Як повідомляв УНН, 30 січня у Мінську відбулось засідання тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі.



