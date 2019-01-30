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РФ категорично відмовилася обговорювати обмін росіян на бранців Кремля

РФ категорично відмовилася обговорювати обмін росіян на бранців Кремля

Київ • УНН

 • 9450 перегляди

КИЇВ. 30 січня. УНН. Росія в Мінську і в рамках гуманітарної підгрупи, і в рамках ТКГ категорично відмовилася обговорювати передачу росіян в обмін на політв‘язнів Кремля - українців. Про це написала перший віце-спікер парламенту, уповноважена Президента України з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebоok, передає УНН.

"Російські "ихтамнеты"… можуть і далі писати сльозливі листи Путіну. В рельсу. РФ від них відмовилася. Категорично відмовилася обговорювати передачу росіян на політв‘язнів Кремля - українців. І в рамках гуманітарної підгрупи, і в рамках ТКГ", - йдеться в повідомленні.

Водночас вона підкреслила, що координатори ОБСЄ у Мінську лише "підіграють цій деструктивній позиції, мовляв, це мають бути двосторонні переговори".

"Хоч, як на мене, замість публікувати дивакуваті і малореалістичні "мирні плани", краще б доклали більше зусиль , аби витягти бодай одного заручника, перестали боятися Кремль і вголос би звернулися до РФ з пропозицією посередництва в процесі звільнення російського криміналітету - на політв‘язнів", - додала вона.

Як повідомляв УНН, 30 січня у Мінську відбулось засідання тристоронньої контактної групи  з врегулювання ситуації на Донбасі.

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