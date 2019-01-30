РФ категорически отказалась обсуждать обмен россиян на пленников Кремля
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Россия в Минске и в рамках гуманитарной подгруппы, и в рамках ТКГ категорически отказалась обсуждать передачу россиян в обмен на политзаключенных Кремля - украинцев. Об этом написала первый вице-спикер парламента, уполномоченная Президента Украины по мирному урегулированию конфликта в Донбассе Ирина Геращенко на своей странице в Facebоok, передает УНН.
"Русские "ихтамнеты"... могут и дальше писать слезливые письма Путину. В рельсу. РФ от них отказалась. Категорически отказалась обсуждать передачу россиян на политзаключенных Кремля - украинцев. И в рамках гуманитарной подгруппы, и в рамках ТКГ", - говорится в сообщении.
В то же время она подчеркнула, что координаторы ОБСЕ в Минске только "подыгрывают этой деструктивной позиции, мол, это должны быть двусторонние переговоры".
"Хотя, на мой взгляд, вместо публиковать странные и малореалистичные "мирные планы", лучше бы приложили больше усилий, чтобы извлечь хотя бы одного заложника, перестали бояться Кремль и вслух бы обратились к РФ с предложением посредничества в процессе освобождения российского криминалитета - на полит заключенных", - добавила она.
Как сообщал УНН, 30 января в Минске состоялось заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.