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РФ категорически отказалась обсуждать обмен россиян на пленников Кремля

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 января. УНН. Россия в Минске и в рамках гуманитарной подгруппы, и в рамках ТКГ категорически отказалась обсуждать передачу россиян в обмен на политзаключенных Кремля - украинцев. Об этом написала первый вице-спикер парламента, уполномоченная Президента Украины по мирному урегулированию конфликта в Донбассе Ирина Геращенко на своей странице в Facebоok, передает УНН.

"Русские "ихтамнеты"... могут и дальше писать слезливые письма Путину. В рельсу. РФ от них отказалась. Категорически отказалась обсуждать передачу россиян на политзаключенных Кремля - украинцев. И в рамках гуманитарной подгруппы, и в рамках ТКГ", - говорится в сообщении.

В то же время она подчеркнула, что координаторы ОБСЕ в Минске только "подыгрывают этой деструктивной позиции, мол, это должны быть двусторонние переговоры".

"Хотя, на мой взгляд, вместо публиковать странные и малореалистичные "мирные планы", лучше бы приложили больше усилий, чтобы извлечь хотя бы одного заложника, перестали бояться Кремль и вслух бы обратились к РФ с предложением посредничества в процессе освобождения российского криминалитета - на полит заключенных", - добавила она.

Как сообщал УНН, 30 января в Минске состоялось заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.

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