Сьогодні у Мінську відбудеться засідання ТКГ
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Сьогодні у Мінську відбудеться чергове засідання Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі. Про це повідомив голова постійного представництва України в ООН Володимир Єльченко, передає УНН.
”13 лютого Тристороння контактна група проведе свою 103-тю зустріч”, - повідомив Єльченко.
Нагадаємо, новим координатором економічної підгрупи в ТКГ буде екс-посол Німеччини в РФ. Представник ОБСЄ повідомив, що координатор підгрупи з економіки П’єр Фішер завершив свою роботу. У зв’язку з цим Сайдік подякував йому за внесок у вирішення життєво важливих питань для населення.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна порівняла арсенал бойовиків з арміями членів Радбезу
Як повідомляв УНН, Починаючи з 2015 року Росія 18 разів саботувала виконання угод про припинення вогню на Донбасі.
Як повідомляв УНН, США в ООН підкреслили недвозначну позицію щодо України і назвали ініціативу РФ іронічною.