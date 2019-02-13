Сьогодні у Мінську відбудеться засідання ТКГ

”13 лютого Тристороння контактна група проведе свою 103-тю зустріч”, - повідомив Єльченко.



Нагадаємо, новим координатором економічної підгрупи в ТКГ буде екс-посол Німеччини в РФ. Представник ОБСЄ повідомив, що координатор підгрупи з економіки П’єр Фішер завершив свою роботу. У зв’язку з цим Сайдік подякував йому за внесок у вирішення життєво важливих питань для населення.

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Як повідомляв УНН, Починаючи з 2015 року Росія 18 разів саботувала виконання угод про припинення вогню на Донбасі.



Як повідомляв УНН, США в ООН підкреслили недвозначну позицію щодо України і назвали ініціативу РФ іронічною.