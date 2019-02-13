Сегодня в Минске состоится заседание ТКГ

"13 февраля Трехсторонняя контактная группа проведет свою 103-ю встречу", - сообщил Ельченко.



Напомним, новым координатором экономической подгруппы в ТКГ будет экс-посол Германии в РФ. Представитель ОБСЕ сообщил, что координатор подгруппы по экономике Пьер Фишер завершил свою работу. В связи с этим Сайдик поблагодарил его за вклад в решение жизненно важных вопросов для населения.

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Как сообщал УНН, начиная с 2015 года Россия 18 раз саботировала выполнение соглашений о прекращении огня на Донбассе.



Как сообщал УНН, США в ООН подчеркнули недвусмысленную позицию по Украине и назвали инициативу РФ ироничной.