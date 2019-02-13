Україна порівняла арсенал бойовиків з арміями членів Радбезу

“Станом на початок лютого російські збройні формування на Донеччині мали в своєму розпорядженні 496 основних танків. Це можна порівняти з арсеналами таких країн, як Німеччина, Франція та Індонезія; 938 броньованих бойових машин аналогічно арміям Перу і Кувейту; 138 ракетних систем залпового вогню — трохи менше, ніж у Індонезії; 776 артилерійських систем, включаючи самохідні — знову ж таки, можна порівняти з цифрами колишніх членів Ради, таких як Казахстан і Ефіопія”, — сказав дипломат.

За словами Єльченка, збройні сили в 35 тисяч чоловік в окупованому Донбасі отримують підтримку 2 100 російських регулярних військовослужбовців, головним чином на командних посадах. Багато з них мають великий досвід в Сирії.

“Загальна чисельність військовослужбовців ударної групи Росії на російсько-українському кордоні, включаючи групи на окупованих територіях, 87 750 осіб. Про що говорять ці цифри в плані реальних намірів Росії? Показують вони, що відповідна сторона дійсно бажає забезпечити деескалацію ситуації? ”, - поставив він риторичне питання.

Як повідомляв УНН, секретаріат Організації Об’єднаних Націй (ООН) не оцінює конфлікт в Україні як сплячий або заморожений.