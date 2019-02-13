Украина сравнила арсенал боевиков с армиями членов Совбеза

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КИЕВ. 13 февраля. УНН. Во время заседания Совета Безопастности ООН Постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко сравнил силы окупантов и российских войск на Донбасе с армиями стран-членов Совета Безопасности, передает корреспондент УНН.

“По состоянию на начало февраля российские вооружённые формирования на Донбасе имели в своём распоряжении 496 основных танков. Это сопоставимо с арсеналами таких стран, как Германия, Франция и Индонезия; 938 бронированых боевых машин аналогично армиям Перу и Кувейта; 138 ракетных систем залпового огня — чуть меньше, чем у Индонезии; 776 артиллерийских систем, включая самоходные — опять же, сопоставимо с цифрами бывших членов Совета, таких как Казахстан и Эфиопия”, — сказал дипломат.

По словам Ельченка, вооружённые силы в 35 тысяч человек в оккупированном Донбасе получают поддержку 2 100 российских регулярных военнослужащих, главным образом на командных должностях. Многие из них имеют большой опыт в Сирии.

“Общая численность военнослужащих ударной группы России на российско-украинской границе, включая группы на оккупированных территориях, 87 750 человек. О чем говорят эти цифры в плане реальных намерений России ? Показывают ли они, что соответствующая сторона действительно желает обеспечить деэскалацию ситуации?”, — задал он риторический вопрос.

Как сообщал УНН, секретариат Организации Объединенных Наций (ООН) не оценивает конфликт в Украине как спящий или заморожен.

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