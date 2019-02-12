ООН: конфлікт в Україні не сплячий чи заморожений

“Як регулярно демонструють інциденти, що відбуваються протягом останніх п’яти років, конфлікт в східній Україні не є ні сплячим, ні замороженим, — сказав він. — Це конфлікт в самому серці Європи, в результаті якого продовжують гинути люди”.

Представник організації також констатував, що “військові позиції обох сторін в так званій „сірій зоні“ зближуються, в той час як використання важкого озброєння і їх дислокація поблизу лінії зіткнення стає реальністю”.

Нагадуємо, починаючи з 2015 року Росія 18 разів саботувала виконання угод про припинення вогню на Донбасі. Про це під час засідання Ради Безпеки ООН заявив Постійний представник України в ООН Володимир Єльченко.