Україна в ООН: Росія саботувала виконання угод про припинення вогню 18 раз

КИЇВ. 13 лютого. УНН. Починаючи з 2015 року Росія 18 разів саботувала виконання угод про припинення вогню на Донбасі. Про це під час засідання Ради Безпеки ООН заявив Постійний представник України в ООН Володимир Єльченко, передає кореспондент УНН.