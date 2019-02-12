Україна в ООН: Росія саботувала виконання угод про припинення вогню 18 раз
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Починаючи з 2015 року Росія 18 разів саботувала виконання угод про припинення вогню на Донбасі. Про це під час засідання Ради Безпеки ООН заявив Постійний представник України в ООН Володимир Єльченко, передає кореспондент УНН.
“Починаючи з 2015 року РФ 18 раз по суті саботувала виконання угод про припинення вогню”, — сказав дипломат.
За його словами, в цей період було більш 54 тисяч випадків порушення припинення вогню, а в майже 6 тисячах епізодів російські сили застосовували збройові системи, заборонені за Мінськими домовленостями.
Як повідомляв УНН, США в ООН підкреслили недвозначну позицію щодо України і назвали ініціативу РФ іронічною.