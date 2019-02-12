США в ООН підкреслили недвозначну позицію щодо України і назвали ініціативу РФ іронічною

ukru
23 березня, 12:58 • 158438 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

22 березня, 15:05 • 402724 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 398804 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 385813 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

21 березня, 18:19 • 392952 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 293309 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 243822 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 472893 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 174356 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 406001 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
4 м/с
55 %
757 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
кремль збільшує виплати за підписання контракту із ЗС рф - ГУР

кремль збільшує виплати за підписання контракту із ЗС рф - ГУР

23 березня, 13:21 • 336328 перегляди
ЗСУ знищили роту забезпечення переправи окупантів у Дніпрянах на ТОТ Херсонщини - Генштаб

ЗСУ знищили роту забезпечення переправи окупантів у Дніпрянах на ТОТ Херсонщини - Генштаб

23 березня, 13:47 • 320450 перегляди
Роспропагандисти намагаються виправдати обстріли по Києву, звинувачуючи Україну в руйнуваннях - ЦПД РНБО

Роспропагандисти намагаються виправдати обстріли по Києву, звинувачуючи Україну в руйнуваннях - ЦПД РНБО

14:20 • 274924 перегляди
Спецпредставник США Віткофф висловив обережний оптимізм щодо переговорів про мир в Україні в Ер-Ріяді

Спецпредставник США Віткофф висловив обережний оптимізм щодо переговорів про мир в Україні в Ер-Ріяді

15:51 • 212803 перегляди
Зустріч української і американської команди в Саудівській Аравії розпочалася - Умєров

Зустріч української і американської команди в Саудівській Аравії розпочалася - Умєров

15:58 • 262060 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 391825 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 472893 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 406001 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 361870 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 311676 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 156122 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 153358 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 154532 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 149067 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 152961 перегляди
Актуальне
США в ООН підкреслили недвозначну позицію щодо України і назвали ініціативу РФ іронічною

США в ООН підкреслили недвозначну позицію щодо України і назвали ініціативу РФ іронічною

Київ • УНН

 • 9659 перегляди

КИЇВ. 13 лютого. УНН. США, ЄС і його члени разом з багатьма іншими країнами виступають проти Росії у зв’язку з незаконним контролем над Сходом України, Кримом і прибережними водами. Про це заявив заступник постпреда США при ООН Джонатан Коен під час засідання Ради Безпеки ООН, передає кореспондент УНН.

“Ми виходимо на п’яту річницю російської агресії проти України — тисячі людей загинули, півтора мільйона переміщено, мільйони потребують термінової допомоги. Давайте чітко скажемо: саме Росія повинна припинити цей конфлікт ”, - сказав він, зазначивши, що лише виведення збройних сил зі Сходу України та Криму — єдиний оптимальний результат, з яким США можуть погодитися.

“США підкреслюють недвозначну позицію щодо України. Ми не визнаємо анексію Криму, ніколи не погодимося з чимось, що б було менше повного відновлення контролю України на своїй території, будь то на Сході України чи Криму, включно з територіальними водами”, — заявивши він.

За словами посла, санкції США, пов’язані з Донбасом, залишатимуться, поки РФ в повній мірі не виконає Мінські угоди, а санкції, пов’язані з Кримом, триватимуть до тих пір, поки півострів не буде повернений Росією під контроль України.

“Росія скликала сьогоднішнє засідання для обговорення Мінських угод, що не може не викликати іронії, оскільки саме Росія не виконує ці угоди”, — зазначив Коен.

За словами дипломата, Росія продовжує озброювати, готувати маріонеткові сили на Сході України в розріз зі своїми зобов’язаннями по Мінським угодам, включаючи забезпечення негайного припинення вогню. “Росія порушувала ці та інші правила з самого початку”, — зазначив він.

Дипломат також закликав Росію звільнити захоплених українських моряків і судна, а також забезпечити свободу судноплавства в Чорному і Азовському морях.

“США, ЄС і його члени разом з багатьма іншими країнами виступають проти Росії у зв’язку з незаконним контролем над Сходом України, Кримом і прибережними водами. З народом України ми виступаємо разом”, — заявив він.

Як зазначав УНН, постійний представник Німеччини при ООН Крістоф Хойсген, почувши виступ російської сторони на засіданні Ради Безпеки ООН, жартома припустив, що це, мабуть, Україна напала на Росію.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаНовини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$85,000.60
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,996.35