Представник ФРН у Радбезі про слова росіян: склалося враження ніби Україна напала на РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Постійний представник Німеччини при ООН Крістоф Хойсген, почувши виступ російської сторони на засіданні Ради Безпеки ООН, жартома припустив, що це, мабуть, Україна напала на Росію, передає кореспондент УНН.
“Я тільки-що чув виступ Василя (Небензі, постпреда РФ в ООН — ред.), у мене склалося враження, що це Україна напала на Росію, а не навпаки”, — сказав Хойсген.
Він подякував основним доповідачам про ситуацію в Україні — помічнику Генсекретаря ООН Урсулі Мюллер, послам ОБСЄ Апакану і Сайдіку.
“Коли я почув, що російські друзі поставили цей пункт (Мінські угоди — ред.) до порядку денного, я відчув певну незручність. Дійсно, ми вже чотири роки говоримо про Мінські домовленості, і сьогодні дійсно свого роду ювілей, але не тільки з цієї причини ми можемо сьогодні говорити про це. В цьому році ми ще відзначимо 25-річчя Будапештського меморандуму”, — зазначив посол.
“Для тих, хто не знає — в 1994 році, коли Україна ще мала ядерну зброю, вона від неї відмовилася в обмін на гарантії національного суверенітету і територіальної цілісності країни Росією. І ми побачили, що сталося потім з суверенітетом і територіальною цілісністю, і що це означає для світового роззброєння, міжнародного порядку, заснованого на праві, і для міжнародного порядку в цілому”, — додав він.
Як повідомляв УНН, Росія готує ґрунт, щоб не визнати результати виборів в Україні.