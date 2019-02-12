Постпред України при ООН: Росія готує ґрунт, щоб не визнати результати виборів в Україні

“(На Сході України — ред.) відбувається стільки подій, що Радбез можна було б скликати щодня. Наприклад, збиття літака рейсу MH17. Чому ми не скликали засідання Радбезу в той день? Або обстріл Маріуполя чи інших українських міст, де загинули тисячі людей?”, — зазначив Єльченко.

За його словами, Україна на засіданні обов’язково скаже все те, що має сказати, так само як і її партнери у Радбезі.

“Не думаю, що ця зустріч матиме якісь інші результати, аніж отримані на попередніх засіданнях Ради Безпеки щодо України”, — сказав він.

“Вони (росіяни — ред.) звичайно роблять все, що можуть, я б сказав, для того щоб створити ситуацію, коли деякі про-російські кандидати могли б бути обрані на пост Президента України, що не є можливим. Але це ніколи не станеться, і Україна уже зовсім не та, що була 5 років тому. Такі очікування є безпідставними, тож вони, напевно, просто готують почву для того, щоб не визнати результати цих виборів в Україні, що є дуже нерозумним, я б сказав”, — заявив дипломат.

Як зазначав УНН, члени Радбезу ООН зробили заяву за хвилини до засідання щодо України.