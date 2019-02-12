Члени Радбезу ООН зробили заяву за хвилини до засідання щодо України

“Я хотів би сьогодні зробити заяву від імені п’яти членів Радбезу ООН від ЄС — Франції, Німеччини, Польщі, Бельгії та Сполученого Королівства, а також від імені Італії, Нідерландів та Швеції — колишніх членів Радбезу від ЄС, що демонструє неперервність позиції ЄС щодо України. Ми як країни-члени ЄС повністю підтримуємо незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах”, — сказав один з постійних представників.

За його словами, після п’яти років конфлікту, безпекова ситуація на Сході України має зростаючий вплив на цивільне населення України, зокрема, на найвразливіших його представників, що мешкають на непідконтрольній уряду території держави.

“Ми закликаємо Росію негайно зупинити підігрівати конфлікт, надаючи фінансову та військову підтримку збройним формуванням. І ми залишаємось глибоко занепокоєними щодо інформації про присутність військового обладнання Росії та її особового складу на території, непідконтрольній уряду України”, — підкреслив він.

Країни висловили підтримку ролі “нормандського формату” та ОБСЄ.

“Ми закликаємо уряд України продовжувати реформи, і ми будемо продовжувати підтримувати його у його прагненнях, на двосторонньому рівні, з боку ЄС та в інших міжнародних організаціях”, — наголосив дипломат.

Нагадуємо, ЄС і США готують санкції щодо РФ через захоплення українських моряків.